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Кондратьев: с пляжей вывезли 47,5 тысячи тонн загрязненного грунта

Пляжи Анапы и Темрюкского района продолжают убирать после выброса мазута.

Источник: соцсети

Побережье Краснодарского края продолжают убирать после выброса мазута. В Анапе и Темрюкском районе трудятся восемь тысяч человек. Уже вывезено 47,5 тысячи тонн загрязненного грунта.

"С начала ликвидации последствий ЧС вывезли с пляжей 47,5 тысячи тонн, из них на площадку временного хранения отправили 13 тысяч тонн, на специализированные предприятия для утилизации — 34,5 тысячи тонн грунта№, — сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Также известно, что в центрах спасения птиц в Анапе и Темрюкском районе помогли выходить почти 1,5 тысячи пернатых. 1,3 тысячи птиц уже передали на реабилитацию в специализированные центры.

экология