Кондратьев: с пляжей вывезли 47,5 тысячи тонн загрязненного грунта

"С начала ликвидации последствий ЧС вывезли с пляжей 47,5 тысячи тонн, из них на площадку временного хранения отправили 13 тысяч тонн, на специализированные предприятия для утилизации — 34,5 тысячи тонн грунта№, — сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.