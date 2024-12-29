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При пожаре в частном доме в Партизанске обрушился потолок

К счастью, обошлось без жертв.

Источник: Аргументы и факты

В последнее воскресенье 2024 года в Партизанске практически полностью огнем был уничтожен частный жилой дом. Повезло, что погибших и пострадавших нет. Но имуществу причинен серьезный ущерб, в огне обрушился даже потолок.

Вызов поступил в МЧС в районе обеда. Огнем было охвачено здание на улице Гарбара в Партизанске. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри, также горела крыша. В итоге потолок все-таки рухнул.

Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание на площади около 70 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Также в МЧС еще раз предупреждают жителей Приморского края, что надо быть предельно осторожными во время праздников. Не оставлять печи и электроприборы без присмотра. И, конечно, не забывать на выходных о простых правилах безопасности.

МЧС
пожары