В Батайске сгорела СТО

— Огонь вспыхнул в ангаре станции технического обслуживания авто напротив многоэтажного дома на улице Комсомольской, 127. Предварительно, причиной загорания стало короткое замыкание в электрощитке. Пламя распространялось очень стремительно и уничтожило 2 машины внутри бокса. Сотрудники МЧС России ликвидировали огонь на 300 квадратных метрах. В тушении было задействовано 3 единицы техники, 12 огнеборцев, — говорится в сообщении.