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В Батайске сгорела СТО

Пламя уничтожило 2 машины внутри бокса.

Источник: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Батайске сгорела СТО вместе с автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Огонь вспыхнул в ангаре станции технического обслуживания авто напротив многоэтажного дома на улице Комсомольской, 127. Предварительно, причиной загорания стало короткое замыкание в электрощитке. Пламя распространялось очень стремительно и уничтожило 2 машины внутри бокса. Сотрудники МЧС России ликвидировали огонь на 300 квадратных метрах. В тушении было задействовано 3 единицы техники, 12 огнеборцев, — говорится в сообщении.

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