В Приднестровье пропали двое детей: Девочку ищут с 21 декабря, мальчик исчез в субботу, 28-го

Всех кто располагает информацией о месте нахождения Богдана Дьячкова и Валентины Мураховской, просят позвонить по телефонам: 102 в любом населенном пункте республики, 0 (210) 3−29−80, 3−26−37 в Григориопольский РОВД или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8−15−29. Напишите в Viber или Telegram +37377997234.