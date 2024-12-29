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В Приднестровье пропали двое детей: Девочку ищут с 21 декабря, мальчик исчез в субботу, 28-го

Всех кто располагает информацией о месте нахождения Валентины Мураховской и Богдана Дьячкова, просят позвонить в МВД.

Источник: Комсомольская правда

Григориопольский РОВД устанавливает место нахождения 12-летнего Богдана Дьячкова, проживающего в селе Глиное Григориопольского района. Мальчик ушёл из дома вечером 28 декабря.

Приметы: на вид 12 лет, рост 160 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза зелёные, нос средний, губы тонкие.

Был одет в тёмно-синюю болоньевую куртку без капюшона, тёмно-серые джинсы.

Обут в тёмно-синие мокасины.

Тем же Григориопольским РОВД устанавливается место нахождения 12-летней Валентины Мураховской. В обеденное время 21 декабря девочка ушла из дома в селе Красная Горка.

Приметы: рост 130−135 см, волосы светлые, глаза зелёные, на подбородке, в нижней части есть шрам.

Была одета в болоньевую куртку чёрного цвета, тёмные брюки. Обута в белые кроссовки.

Всех кто располагает информацией о месте нахождения Богдана Дьячкова и Валентины Мураховской, просят позвонить по телефонам: 102 в любом населенном пункте республики, 0 (210) 3−29−80, 3−26−37 в Григориопольский РОВД или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8−15−29. Напишите в Viber или Telegram +37377997234.