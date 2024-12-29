Три человека погибли в ДТП на трассе М-5 в Самарской области

Три легковушки столкнулись на трассе М-5 в Красноярском районе Самарской области сегодня утром. Инцидент произошел у пункта Кривое Озеро, сообщает региональное ГУ МВД.
28-летний мужчина за рулем LADA Priora влетел в «семерку», которой управлял 67-летний мужчина, а также в Toyota Altezza, управляемую 28-летним водителем.
Авария стала фатальной для трех человек. До приезда медиков умерли водитель и 82-летний пассажир LADA Priora и 28-летний пассажир иномарки.
Полиция устанавливает все обстоятельства аварии, проводится проверка. Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки.