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Три человека погибли в ДТП на трассе М-5 в Самарской области

Инцидент произошел у пункта Кривое Озеро.

Три легковушки столкнулись на трассе М-5 в Красноярском районе Самарской области сегодня утром. Инцидент произошел у пункта Кривое Озеро, сообщает региональное ГУ МВД.

28-летний мужчина за рулем LADA Priora влетел в «семерку», которой управлял 67-летний мужчина, а также в Toyota Altezza, управляемую 28-летним водителем.

Авария стала фатальной для трех человек. До приезда медиков умерли водитель и 82-летний пассажир LADA Priora и 28-летний пассажир иномарки.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии, проводится проверка. Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки.