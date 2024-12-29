В Богучанском районе произошло ДТП с погибшей

По предварительным данным ГАИ, авария произошла около 11:20. 62-летний водитель «Шевроле-Нива», следуя в направлении Канска, начал маневр обгона, но выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Грейт Волл», которым управлял водитель того же возраста.