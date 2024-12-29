В Богучанском районе произошло ДТП с погибшей

По предварительным данным ГАИ, авария произошла около 11:20. 62-летний водитель «Шевроле-Нива», следуя в направлении Канска, начал маневр обгона, но выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Грейт Волл», которым управлял водитель того же возраста.
В результате аварии пассажирка «Нивы» скончалась на месте. Водитель автомобиля получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в больницу.
На месте трагедии работают специалисты следственно-оперативной группы и сотрудники Госавтоинспекции. Они проводят осмотр, фиксируют обстоятельства и собирают необходимые данные для установления полной картины произошедшего.
Расследование продолжается.
Недавно смертельное ДТП произошло на юге края.