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В Богучанском районе произошло ДТП с погибшей

На 260-м километре трассы «Канск — Абан — Богучаны» утром 29 декабря произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь пассажирки одного из автомобилей.

Источник: УГИБДД по Красноярскому краю

По предварительным данным ГАИ, авария произошла около 11:20. 62-летний водитель «Шевроле-Нива», следуя в направлении Канска, начал маневр обгона, но выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Грейт Волл», которым управлял водитель того же возраста.

В результате аварии пассажирка «Нивы» скончалась на месте. Водитель автомобиля получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в больницу.

На месте трагедии работают специалисты следственно-оперативной группы и сотрудники Госавтоинспекции. Они проводят осмотр, фиксируют обстоятельства и собирают необходимые данные для установления полной картины произошедшего.

Расследование продолжается.

Недавно смертельное ДТП произошло на юге края.