Лукашенко выразил соболезнования народу Республики Корея в связи с крушением самолета в аэропорту Муан

«В Беларуси с большой болью и сочувствием восприняли новости о многочисленных человеческих жертвах ужасной трагедии. В этот тяжелый час направляем свои слова поддержки и утешения семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в соболезновании.