«В Беларуси с большой болью и сочувствием восприняли новости о многочисленных человеческих жертвах ужасной трагедии. В этот тяжелый час направляем свои слова поддержки и утешения семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в соболезновании.
Лукашенко выразил соболезнования народу Республики Корея в связи с крушением самолета в аэропорту Муан
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования народу Республики Корея в связи с крушением пассажирского самолета в международном аэропорту Муан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.