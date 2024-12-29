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Лукашенко выразил соболезнования народу Республики Корея в связи с крушением самолета в аэропорту Муан

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования народу Республики Корея в связи с крушением пассажирского самолета в международном аэропорту Муан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: АР

«В Беларуси с большой болью и сочувствием восприняли новости о многочисленных человеческих жертвах ужасной трагедии. В этот тяжелый час направляем свои слова поддержки и утешения семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в соболезновании.

Лукашенко Александр