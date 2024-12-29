Глава СКР потребовал доклад по делу о взрыве котельной в доме в Самаре

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах расследования уголовного дела из-за взрыва котельной в многоквартирном доме в Куйбышевском районе Самары 28 декабря. В результате происшествия обрушились смежные стены в квартирах, пострадали трое жильцов, в том числе десятилетняя девочка.
«Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в Информационном центре СК России.
По факту аварии в котельной и обрушения стен в доме на улице Данилевского самарские следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».
Александр Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя регионального управления СК России Александра Воеводина доклад о ходе расследования. Поручение находится под контролем в центральном аппарате ведомства.