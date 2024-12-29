Мирзиёев направил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

Самолет Boeing 737−800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее около 9.07 (5.07 по ташкентскому времени) пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, началось возгорание. Кроме двух человек, предположительно, все на борту самолета погибли. Пока обнаружены тела 124 человек.