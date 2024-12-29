Мирзиёев направил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

«Шавкат Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями исполняющему обязанности Президента Республики Корея Чой Санг Моку в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы в городе Муан».
Глава Узбекистана выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу Кореи, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Самолет Boeing 737−800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее около 9.07 (5.07 по ташкентскому времени) пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, началось возгорание. Кроме двух человек, предположительно, все на борту самолета погибли. Пока обнаружены тела 124 человек.
Причины крушения самолета в Южной Корее пока не ясны, среди основных версий — столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя и шасси, систем торможения, недостаточную в чрезвычайных обстоятельствах длину взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Как сообщило минобороны Южной Кореи, для ликвидации последствий катастрофы мобилизованы около 180 военнослужащих, пожарных машин и машин скорой помощи.
Авиакомпания Jeju Air, чей самолет разбился в Муане в Южной Корее, заявила, что упавший борт Boeing 737−800 15 лет эксплуатировался без аварий.