И.о. президента Южной Кореи объявил недельный траур из-за авиакатастрофы

«Правительство с сегодняшнего дня на семь дней объявляет национальный траур», — говорится в заявлении Чхве Сан Мока, которое распространило ведомство. Отмечается, что правительство решило организовать алтари во всех 17 регионах, включая провинции и города прямого подчинения, чтобы жители могли выразить соболезнования в связи со смертью сограждан и почтить их память. Траур продлится до полуночи 5 января.
По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Самолет предпринял попытку сесть, но вынужден был пойти на дополнительный круг. Очевидцы говорят о возникновении пламени в двигателе самолета еще в воздухе. Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но борт не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, из-за чего произошел взрыв и возгорание.
Авиакатастрофа в Муане стала крупнейшей в истории страны по числу жертв с 1997 года, когда южнокорейский самолет разбился при посадке на американском острове Гуам. Тогда погибли 228 человек.