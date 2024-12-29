В Гомеле пьяный водитель с 1,7 промилле пытался убежать от ГАИ. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что сотрудниками отделения ГАИ Гомельского РОВД при использовании проблесковых маячков остановили автомобиль Opel, ехавший ночью по Гомелю. С водительского места вышел мужчина, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения.
«На требование предъявить документы ответил, что у него их нет, и бросился бежать», — сообщили в пресс-службе МВД.
Уточняется, что инспекторы ГАИ смогли задержать фигуранта. Им оказался 41-летний житель Гомеля. Результаты проведенного медосвидетельствования показали в крови мужчины примерно 1,7 промилле алкоголя. На нарушителя было составлено два административных протокола.
В МВД обратили внимание на то, что задержанный по причине неповиновения законным требованиям сотрудников милиции был помещен в изолятор временного содержания. Что касается автомобиля, то он был доставлен на охраняемую стоянку.
Ранее в Дрогичинском районе водитель попал в изолятор на 20 суток за пьяное вождение.
Тем временем минчанин может сесть в тюрьму за то, что вместо военкомата уехал в загранкомандировку.
Кроме того, мощнейшая вспышка случилась на Солнце 29 декабря 2024 года — что ждать белорусам.