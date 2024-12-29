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В Сальске Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадали постройки

Под Ростовом в Сальске сбили беспилотник.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сегодня, в субботу, 29 декабря, произошло несколько вражеских атак БПЛА.

Как рассказал в своем телеграм-канале и.о. обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, в Сальске из-за беспилотника были незначительно повреждены постройки в локомотивном депо. В частности, оказались выбиты стекла.

— Возгорание на месте падения БПЛА отсутствует. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На место выехали дежурные службы, — сообщил Юрий Слюсарь.

А чуть позже в том же районе был сбит еще один БПЛА. В этот раз также никто не пострадал.

— По предварительной информации, повреждений на земле нет, — уточнил глава региона.

Сегодня днем вражеский БПЛА был сбит в Усть-Донецком районе области.