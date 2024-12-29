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В Ростове в суде рассмотрят дело о неуплате налогов на сумму 229 млн рублей

Следователи направили материалы дела о крупной денежной афере в суд.

Источник: Комсомольская правда

Донские следователи окончили выяснять детали уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По версии криминалистов, три года, в период с 2019 по 2021-ый, обвиняемый с помощью формального документооборота по контрагентам, в том числе — взаимозависимым, совершал фиктивные сделки. Затем в налоговую отчетность вносились ложные данные. Таким образом, казна не получила 229 миллионов рублей налогов.

— Также с января 2019 года по декабрь 2021 года обвиняемый изготовил и представил в кредитные учреждения для исполнения свыше 200 платежных поручений, на основании которых осуществлены переводы по несоответствующему в действительности основанию семи недобросовестным контрагентам на общую сумму свыше 100 млн. рублей, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Материалы дела направили в суд для рассмотрения.