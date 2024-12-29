В Ростове в суде рассмотрят дело о неуплате налогов на сумму 229 млн рублей

Донские следователи окончили выяснять детали уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По версии криминалистов, три года, в период с 2019 по 2021-ый, обвиняемый с помощью формального документооборота по контрагентам, в том числе — взаимозависимым, совершал фиктивные сделки. Затем в налоговую отчетность вносились ложные данные. Таким образом, казна не получила 229 миллионов рублей налогов.