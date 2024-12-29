Замдиректора минской фирмы разбил камнем дверь подъезда, где хотел согреться

Фигурант сообщил сотрудникам милиции, что в ресторане выпил большое количество алкоголя, а затем вышел на улицу прогуляться. В тот момент, когда стало холодно, мужчина решил зайти в подъезд жилого дома, чтобы согреться. Однако многочисленные предпринятые попытки открыть домофонную дверь так и не увенчались успехом. Тогда мужчина взял камень и несколько раз ударил по стеклу. В отношении фигуранта заведено уголовное дело за хулиганство.