Замдиректора минской фирмы разбил камнем дверь подъезда, где хотел согреться, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что жильцы одного из домов, расположенных в Партизанском районе, позвонили на линию 102 и сообщили, что в доме напротив неизвестный мужчина пытается разбить входную дверь.
Приехавшие на место сотрудники Партизанского РУВД задержали нарушителя, который повредил дверь подъезда бордюрным камнем. Им оказался 39-летний заместитель директора минской фирмы.
Фигурант сообщил сотрудникам милиции, что в ресторане выпил большое количество алкоголя, а затем вышел на улицу прогуляться. В тот момент, когда стало холодно, мужчина решил зайти в подъезд жилого дома, чтобы согреться. Однако многочисленные предпринятые попытки открыть домофонную дверь так и не увенчались успехом. Тогда мужчина взял камень и несколько раз ударил по стеклу. В отношении фигуранта заведено уголовное дело за хулиганство.
Милиция сказала про задержание замдиректора минской фирмы, разбившего дверь. Фото: телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.
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