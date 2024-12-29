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Замдиректора минской фирмы разбил камнем дверь подъезда, где хотел согреться

Милиция сказала про задержание замдиректора минской фирмы, разбившего дверь.

Источник: Комсомольская правда

Замдиректора минской фирмы разбил камнем дверь подъезда, где хотел согреться, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что жильцы одного из домов, расположенных в Партизанском районе, позвонили на линию 102 и сообщили, что в доме напротив неизвестный мужчина пытается разбить входную дверь.

Приехавшие на место сотрудники Партизанского РУВД задержали нарушителя, который повредил дверь подъезда бордюрным камнем. Им оказался 39-летний заместитель директора минской фирмы.

Фигурант сообщил сотрудникам милиции, что в ресторане выпил большое количество алкоголя, а затем вышел на улицу прогуляться. В тот момент, когда стало холодно, мужчина решил зайти в подъезд жилого дома, чтобы согреться. Однако многочисленные предпринятые попытки открыть домофонную дверь так и не увенчались успехом. Тогда мужчина взял камень и несколько раз ударил по стеклу. В отношении фигуранта заведено уголовное дело за хулиганство.

Милиция сказала про задержание замдиректора минской фирмы, разбившего дверь. Фото: телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.

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