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В Уфе из жилого дома эвакуировали более 130 жильцов

Пожарные МЧС России спасли двух детей и трех взрослых при пожаре в Уфе. На 8 этаже 18 этажного дома по улице Фронтовых бригад произошел пожар в квартире. В течение пяти минут после сообщения о возгорании огнеборцы были на месте.

Источник: МЧС по РБ

«Проезд к дому был затруднен припаркованными машинами. Успели. Из дыма и огня спасли и вывели по лестничным маршам пятерых жильцов, еще 130 человек были эвакуированы. Пострадавших нет. К тушению привлекались 26 специалистов и 7 единиц техники», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

В ведомстве отметили, что в подъезде сработала система дымоудаления и пожарная сигнализация. Своевременная сработка данных систем позволила вовремя оповестить жильцов дома.

Сейчас расследованием причин пожара проводит дознаватель МЧС России. Предварительно, возгорание произошло из-за точечного светильника на потолке.

МЧС
пожары