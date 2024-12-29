В Уфе из жилого дома эвакуировали более 130 жильцов

«Проезд к дому был затруднен припаркованными машинами. Успели. Из дыма и огня спасли и вывели по лестничным маршам пятерых жильцов, еще 130 человек были эвакуированы. Пострадавших нет. К тушению привлекались 26 специалистов и 7 единиц техники», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.