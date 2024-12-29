В Египте акула напала на туристов, один человек погиб

Согласно сообщению министерства окружающей среды Египта в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta), нападение акулы произошло за пределами зоны для безопасного купания. В настоящее время пострадавший госпитализирован в одну из больниц соседнего города Порт-Галиб, ему оказывается необходимая помощь. Глава министерства Ясмин Фуад распорядилась запретить купание в районе нападения в течение двух дней, начиная с 30 декабря.