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В Египте акула напала на туристов, один человек погиб

На пляже города Марса-Алам на востоке Египта акула напала на туристов. По данным местного министерства окружающей среды, погиб один человек, еще один получил ранения. В российском генконсульстве РФ в Хургаде заявили, что россиян среди пострадавших нет.

Источник: AP 2024

«По имеющимся данным, россияне не пострадали. По информации, которой располагает генконсульство, погибший и пострадавший — граждане Италии», — рассказал «РИА Новости» генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев.

Согласно сообщению министерства окружающей среды Египта в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta), нападение акулы произошло за пределами зоны для безопасного купания. В настоящее время пострадавший госпитализирован в одну из больниц соседнего города Порт-Галиб, ему оказывается необходимая помощь. Глава министерства Ясмин Фуад распорядилась запретить купание в районе нападения в течение двух дней, начиная с 30 декабря.