Yonhap: трагедия в Муане стала крупнейшей авиакатастрофой в Южной Корее

В 2002 году пассажирский лайнер Boeing 767−2J6ER китайской авиакомпании Air China, следовавший из Пекина в Пусан, при заходе на посадку врезался в гору и разрушился. Из находившихся на борту 155 пассажиров и 11 членов экипажа погибли 129 человек. В 1993 году в уезде Хэнам потерпел крушение самолет авиакомпании Asiana. Тогда погибли 66 человек.
Самой крупной по числу жертв для южнокорейских авиакомпаний остается инцидент с Boeing 747 южнокорейской авиакомпании Korean Air в воздушном пространстве СССР в 1983 году. Тогда погибли 269 человек. В 1997 году самолет Korean Air разбился при посадке на американском острове Гуам, тогда погибли 228 человек. Трагедия в аэропорту Муан оказывается третьей по числу жертв.
На борту Boeing 737−800 компании Jeju Air был 181 человек, двое выжили.
По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Самолет предпринял попытку сесть, но вынужден был пойти на дополнительный круг. Очевидцы говорят о возникновении пламени в двигателе самолета еще в воздухе. Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но борт не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, из-за чего произошел взрыв и возгорание.