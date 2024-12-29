Yonhap: трагедия в Муане стала крупнейшей авиакатастрофой в Южной Корее

В 2002 году пассажирский лайнер Boeing 767−2J6ER китайской авиакомпании Air China, следовавший из Пекина в Пусан, при заходе на посадку врезался в гору и разрушился. Из находившихся на борту 155 пассажиров и 11 членов экипажа погибли 129 человек. В 1993 году в уезде Хэнам потерпел крушение самолет авиакомпании Asiana. Тогда погибли 66 человек.