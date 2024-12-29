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Борт из Москвы экстренно сел в Омске из-за буйного пассажира

В Омске рейс из Москвы в Читу высадил буйного пассажира.

Как сообщает паблик «Авиаинцидент», борт уральских авиалиний вынужденно сел в Омске из-за разбушевавшегося пассажира. Пилоты вынужденно запросили экстренную посадку в Омске.

«Экипаж воздушного судна сообщил о неадекватном пассажире на борту, угрожающем пассажирам и членам экипажа. Экипаж принял решение направиться на запасной аэропорт в Омске, чтобы предать пассажира силовикам», — говорится в сообщении.

В результате, самолет вылетел из аэропорта Омска с задержкой и приземлился в Чите в 10 утра 29 декабря 2024 года.