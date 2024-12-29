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Один из пострадавших в крушении самолета близ Актау вышел из комы

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что на сегодня на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице остаются 6 пациентов, четверо из них в отделении реанимации, двое в травматологии. Ухудшения состояния не наблюдается, 2 пациента сняты с тоников и с медикаментозной седации, передает ИА El.kz.

Источник: Министерство здравоохранения РК

Благодаря правильно подобранной интенсивной терапии пациент с Кыргызстана пришел в сознание после травматического шока, смог узнать своих родственников и теперь готов к транспортировке на родину. Для этого сегодня ожидается прибытие воздушного борта с кыргызскими медиками.

Двух других граждан Кыргызстана и пострадавших с Азербайджана планируется эвакуировать на родину завтра также специальными бортами.

Из 29 пострадавших в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта в Актау, 27 были доставлены в Мангистаускую областную больницу.

Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, это закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок.

Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в течение 10 минут после крушения судна были направлены 22 бригады скорой медицинской помощи Мангистауской области и 6 бригад центра медицины катастроф.

медицина