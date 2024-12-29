Один из пострадавших в крушении самолета близ Актау вышел из комы

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что на сегодня на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице остаются 6 пациентов, четверо из них в отделении реанимации, двое в травматологии. Ухудшения состояния не наблюдается, 2 пациента сняты с тоников и с медикаментозной седации, передает ИА El.kz.