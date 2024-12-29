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Восьмиклассницу, повесившую фото террористов в школе, отправили под стражу в Петербурге

Суд отправил в СИЗО восьмиклассницу за фото террористов на школьном стенде в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

26 декабря в одной из школ на Турбинной улице восьмиклассница решила повесить на информационном стенде фотографии основателя и члена «Русского добровольческого корпуса»*. Это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ. Школьницу быстро задержала полиция, завели уголовное дело. А уже 29 декабря стало известно, что суд отправил несовершеннолетнюю под стражу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

— Обвиняемая просила домашний арест. Однако Кировский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 26 февраля 2025 года, — уточнили в пресс-службе.

Школьницу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание или пропаганда терроризма).

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.