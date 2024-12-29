Восьмиклассницу, повесившую фото террористов в школе, отправили под стражу в Петербурге

26 декабря в одной из школ на Турбинной улице восьмиклассница решила повесить на информационном стенде фотографии основателя и члена «Русского добровольческого корпуса»*. Это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ. Школьницу быстро задержала полиция, завели уголовное дело. А уже 29 декабря стало известно, что суд отправил несовершеннолетнюю под стражу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.