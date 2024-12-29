В Черном море обнаружили новый выброс мазута

В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.