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В Черном море обнаружили новый выброс мазута

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Анапе в районе пляжа «Динамо» обнаружили повторный выброс мазута, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Его уже оперативно убирают. На участке работают 50 человек: сотрудники администрации муниципалитета, сельских поселений, муниципальных предприятий», — утверждается в публикации.

Как отмечается, этим занимаются представители Ленинградского муниципального округа.

В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.

Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%.

В четверг, 26 декабря, в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.