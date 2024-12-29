В Нижнем Новгороде подростка госпитализировали после взрыва петарды в ТЦ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек — РИА Новости. Операция потребуется подростку, в руке которого взорвалась петарда в торговом центре в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
По данным регионального управления МЧС, в воскресенье в пожарную охрану поступил вызов в один из торговых центров. Когда на место прибыли пожарные МЧС России, выяснилось, что 13-летний подросток поджёг петарду в зоне фудкорта, в результате чего она взорвалась у него в руке. Подросток госпитализирован.
«Подросток доставлен в стабильном состоянии в медучреждение. Все пальцы руки поражены, планируется оперативное вмешательство», — рассказали в региональном минздраве.