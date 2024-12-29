В Уфе девочка получила травму на несанкционированной горке

Сегодня, 29 декабря, в столице Башкирии во время катания пострадала десятилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.
По предоставленным данным, ЧП произошло на горке на Заки Валиди, 2. В ведомстве уточнили, что ледяное сооружение было несанкционированным. Ребенок был вместе с родителями.
После случившегося девочке оказали медицинскую помощь, после ее отпустили на амбулаторное лечение. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.