«Машину буквально разворотило». Водитель-белорус погиб в ДТП со съездом в кювет в Ленинградской области

В посольстве Беларуси сообщили, что в этом ДТП погиб водитель авто. Двое его пассажиров с травмами различного характера находятся в Киришской центральной межрайонной больнице. Уточняется, что белорусские дипломаты из Генконсульства страны в Санкт-Петербурге готовы к оказанию помощи пострадавшим в аварии согражданам и держат постоянный контакт как с врачами, так и с местными властями.