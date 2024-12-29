«Машину буквально разворотило». Водитель-белорус погиб в ДТП со съездом в кювет в Ленинградской области

Посольство Беларуси в России сообщило, что гражданин республики погиб в ДТП со съездом в кювет в Ленинградской области.
Серьезная авария с «Ситроеном», в котором находились три гражданина Беларуси, произошла 28 декабря на 220-м километре автомобильной трассы «Кириши — Лодейное поле — Тихвин — Будогощь». Именно там машина белорусов съехала в левый кювет, а потом наехала на препятствие. Как сообщает SPB.KP.RU, иномарка врезалась в дерево. Удар был настолько силен, что машину буквально разворотило.
В посольстве Беларуси сообщили, что в этом ДТП погиб водитель авто. Двое его пассажиров с травмами различного характера находятся в Киришской центральной межрайонной больнице. Уточняется, что белорусские дипломаты из Генконсульства страны в Санкт-Петербурге готовы к оказанию помощи пострадавшим в аварии согражданам и держат постоянный контакт как с врачами, так и с местными властями.
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