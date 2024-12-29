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Петарда взорвалась в руке у подростка на фудкорте ТЦ в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде подросток взорвал на фудкорте торгового центра (ТЦ) «Седьмое небо» петарду. Видео инцидента опубликовал местный Telegram-канал «Нижний № 1».

Источник: Аргументы и факты

По его данным, подростку в результате произошедшего оторвало кисть. Многие посетители ТЦ начали убегать, потому что подумали о теракте.

«Прогремел просто безумно, безумно громкий взрыв. Первое, что я подумала, что это террористы, потому что на петарду это никак не похоже. Было невероятно громко», — описала произошедшее «Газете.Ru» одна из очевидиц.

Другая посетительница ТЦ рассказала, что из-за паники людей образовалась давка, а один из запасных выходов при этом оказался закрыт.

Портал NewsNN сообщил, что, по неофициальным данным, при взрыве петарды пострадали и другие люди.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию об инциденте и уточнили, что 13-летнего подростка госпитализировали.