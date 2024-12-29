В Ростове на Еременко произошла стрельба

В Ростове-на-Дону в субботу, 29 декабря, на улице Еременко прозвучало несколько выстрелов. Местные жители обратились в полицию.
Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, около 04:00 в отдел поступило сообщение.
— На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники полиции. Изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив жильцов близлежащих многоквартирных домов, оперативники установили, что мужчина произвел несколько выстрелов в воздух, — сказали в пресс-службе донского главка.
К счастью, пострадавших и повреждений имущества нет. Личность хулигана установлена. Оказалось, что ростовчанин стрелял из травматического оружия. Разрешение на него у него есть. На мужчину составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».