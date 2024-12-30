Летевший из Узбекистана в Россию самолет развернулся из-за ЧП

Борт совершал рейс по маршруту Фергана — Москва, но был вынужден изменить курс и совершить экстренную посадку в Ташкенте.
«Причиной стало резкое ухудшение здоровья одного из членов экипажа», — передает Telegram-канал «Новости Узбекистана».
29 декабря рейс SU-1971 авиакомпании «Аэрофлот» экстренно сменил маршрут, сообщает Zakon.kz.
Борт совершал рейс по маршруту Фергана — Москва, но был вынужден изменить курс и совершить экстренную посадку в Ташкенте.
«Причиной стало резкое ухудшение здоровья одного из членов экипажа», — передает Telegram-канал «Новости Узбекистана».