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Летевший из Узбекистана в Россию самолет развернулся из-за ЧП

29 декабря рейс SU-1971 авиакомпании «Аэрофлот» экстренно сменил маршрут, сообщает Zakon.kz.

Борт совершал рейс по маршруту Фергана — Москва, но был вынужден изменить курс и совершить экстренную посадку в Ташкенте.

«Причиной стало резкое ухудшение здоровья одного из членов экипажа», — передает Telegram-канал «Новости Узбекистана».