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Выжившая после авиакатастрофы в Муане стюардесса очнулась и заговорила

Медики решили пока не допрашивать её об обстоятельствах аварии.

Источник: Аргументы и факты

Стюардесса по фамилии Ли, которая выжила после катастрофы самолёта Boeing 737−800 в аэропорту Муан в Южной Корее, пришла в себя и начала разговаривать, сообщает агентство Yonhap.

«Когда проснулась, меня уже спасли», — сказала 33-летняя женщина врачам.

Медики решили не допрашивать её об обстоятельствах аварии, чтобы избежать причинения ей ещё большего вреда. Они отметили, что женщина может беседовать и не потеряла память.

Персонал клиники продолжает следить за её состоянием, поскольку не исключены различные осложнения, такие как паралич.

Напомним, в Южной Корее потерпел крушение самолет компании Jeju Air. Во время посадки лайнер проскользил по взлетно-посадочной полосе и врезался в ограждение. В авиакатастрофе смогли выжить 2 человека. Они получили травмы тяжелой и средней степени тяжести.

В настоящее время рассматриваются по меньшей мере 3 причины, из-за которых, вероятно, в международном аэропорту Муан мог потерпеть крушение самолет. В частности, местные пожарные и авиационные эксперты предположили, что авиакатастрофа произошла из-за неисправности шасси.