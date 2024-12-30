Выжившая после авиакатастрофы в Муане стюардесса очнулась и заговорила

Стюардесса по фамилии Ли, которая выжила после катастрофы самолёта Boeing 737−800 в аэропорту Муан в Южной Корее, пришла в себя и начала разговаривать, сообщает агентство Yonhap.
«Когда проснулась, меня уже спасли», — сказала 33-летняя женщина врачам.
Медики решили не допрашивать её об обстоятельствах аварии, чтобы избежать причинения ей ещё большего вреда. Они отметили, что женщина может беседовать и не потеряла память.
Персонал клиники продолжает следить за её состоянием, поскольку не исключены различные осложнения, такие как паралич.
Напомним, в Южной Корее потерпел крушение самолет компании Jeju Air. Во время посадки лайнер проскользил по взлетно-посадочной полосе и врезался в ограждение. В авиакатастрофе смогли выжить 2 человека. Они получили травмы тяжелой и средней степени тяжести.
В настоящее время рассматриваются по меньшей мере 3 причины, из-за которых, вероятно, в международном аэропорту Муан мог потерпеть крушение самолет. В частности, местные пожарные и авиационные эксперты предположили, что авиакатастрофа произошла из-за неисправности шасси.