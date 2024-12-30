Нелегальных майнеров в Чечне приравняют к террористам, заявил Делимханов

«Наш глава республики, Герой России Рамзан Ахматович (Кадыров — ред.) уделяет большое внимание обеспечению стабильного энергоснабжения, в связи с чем просит довести до сведения всех жителей республики, что в случае выявления нелегального майнинга, также влекущего за собой проблемы с электричеством в целом районе, селе или городе, виновные в этом будут подвергнуты строгому наказанию. Мы приравняем их к террористам, так как их действия наносят вред всему обществу», — сказал Делимханов.