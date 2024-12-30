Elnashra: на ливанской границе задержали 13 бежавших из Сирии военных

28 декабря из Ливана были высланы 67 бывших сирийских офицеров и солдат, пытавшихся найти укрытие на территории страны. Эти люди были депортированы под охраной и переправлены через КПП «Эль-Арида» на севере Ливана, затем переданы представителям сирийского департамента военных операций при переходных властях Сирии.