Elnashra: на ливанской границе задержали 13 бежавших из Сирии военных

На границе с Ливаном была задержана группа из 13 сирийских офицеров и солдат, ранее служивших в армейских войсках прошлого сирийского режима, при попытке нелегального пересечения. Об этом сообщает информационный портал Elnashra.
Представитель ливанских служб безопасности уточнил, что военнослужащие были обнаружены местными жителями в грузовике в районе поселка Мушмиш, расположенного в пограничной зоне округа Аккар. После задержания их передали ливанским пограничным властям.
28 декабря из Ливана были высланы 67 бывших сирийских офицеров и солдат, пытавшихся найти укрытие на территории страны. Эти люди были депортированы под охраной и переправлены через КПП «Эль-Арида» на севере Ливана, затем переданы представителям сирийского департамента военных операций при переходных властях Сирии.
Этот инцидент стал первым случаем возвращения экс-сирийских военных, укрывшихся в Ливане, новым сирийским властям в Дамаске после поражения режима бывшего президента Башара Асада 8 января.
Ранее власти Ливана передали Сирии 70 военных, в том числе офицеров, которые бежали после свержения Башара Асада. Кроме того, более 1 тыс. сирийских военнослужащих сбежали в Ирак после установления нового режима.