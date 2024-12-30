Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: у еще одного самолета в Южной Корее возникли проблемы с шасси

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси, он смог вернуться в аэропорт вылета, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«Рейс Jeju Air, выполнявший рейс в Южной Корее в понедельник, вернулся в аэропорт вылета из-за той же проблемы с шасси, которая была выявлена в смертельной катастрофе с участием другого самолета той же модели накануне», — пишет агентство.

Отмечается, что самолет Boeing B737−800 рейса 7C101 из Кимпхо в Чеджу вылетел в 6.37 по местному времени (0.37 мск), однако экипаж выявил проблему с шасси вскоре после взлета.

По данным агентства, экипаж проинформировал пассажиров о дефекте и впоследствии самолет вернулся в аэропорт Кимпхо.

В воскресенье около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737−800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — пассажирами самолета были 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. По последним данным, погибли 179 человек.

Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицами. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.

Посольство России в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших.