СМИ: у еще одного самолета в Южной Корее возникли проблемы с шасси

«Рейс Jeju Air, выполнявший рейс в Южной Корее в понедельник, вернулся в аэропорт вылета из-за той же проблемы с шасси, которая была выявлена в смертельной катастрофе с участием другого самолета той же модели накануне», — пишет агентство.
Отмечается, что самолет Boeing B737−800 рейса 7C101 из Кимпхо в Чеджу вылетел в 6.37 по местному времени (0.37 мск), однако экипаж выявил проблему с шасси вскоре после взлета.
По данным агентства, экипаж проинформировал пассажиров о дефекте и впоследствии самолет вернулся в аэропорт Кимпхо.
В воскресенье около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737−800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — пассажирами самолета были 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. По последним данным, погибли 179 человек.
Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицами. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.
Посольство России в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших.