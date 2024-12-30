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Пластическому хирургу вынесли приговор в Костанае

Двум потерпевшим она должна выплатить по три миллиона тенге.

В Костанае вынесли приговор пластическому хирургу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал «Костанайские новости». 50-летняя Ирина Громова, имеющая на руках дипломы сомнительного происхождения, проводила пластические операции, корректируя лица и тела пациентов.

Суд признал её виновной по статье 322 (Незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека). Двум потерпевшим она должна выплатить по три миллиона тенге в качестве компенсации морального ущерба. Срок давности по этому уголовному проступку — он составляет один год — истёк, поэтому от уголовной ответственности она освобождена.

Прокурорскими запросами установлено, что Громова не могла очно закончить медвуз в Москве, поскольку пересекала госграницу за время обучения лишь дважды, когда ездила на два дня в Челябинск.

медицина