Пластическому хирургу вынесли приговор в Костанае

Суд признал её виновной по статье 322 (Незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека). Двум потерпевшим она должна выплатить по три миллиона тенге в качестве компенсации морального ущерба. Срок давности по этому уголовному проступку — он составляет один год — истёк, поэтому от уголовной ответственности она освобождена.