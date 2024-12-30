Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в Индии около недели пытаются спасти упавшую в скважину девочку

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Спасатели в Индии уже около недели пытаются спасти упавшую в скважину девочку в штате Раджастхан на северо-западе страны, сообщает газета India Times.

Источник: © РИА Новости

«Операция по спасению трехлетней Четны, которая упала в скважину… продолжается шестой день», — пишет издание.

Отмечается, что около недели назад девочка оказалась на 45 метрах под землей в скважине глубиной более 200 метров. Ребенок провел без еды около 130 часов и не подает признаков движения уже пять дней.

По данным издания, спасательная операция вышла на финальную стадию, удалось пробурить землю на глубину более 50 метров, сейчас спасатели пытаются создать туннель к скважине, где находится девочка.

несчастный случай