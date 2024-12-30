СМИ: в Индии около недели пытаются спасти упавшую в скважину девочку

«Операция по спасению трехлетней Четны, которая упала в скважину… продолжается шестой день», — пишет издание.
Отмечается, что около недели назад девочка оказалась на 45 метрах под землей в скважине глубиной более 200 метров. Ребенок провел без еды около 130 часов и не подает признаков движения уже пять дней.
По данным издания, спасательная операция вышла на финальную стадию, удалось пробурить землю на глубину более 50 метров, сейчас спасатели пытаются создать туннель к скважине, где находится девочка.