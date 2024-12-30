Казахстан отправит черные ящики разбившегося близ Актау лайнера в Бразилию — Минтранспорта

АЛМАТЫ, 30 дек — Sputnik. Казахстан решил направить бортовые самописцы разбившегося близ Актау самолета Embraer 190 в Бразилию, сообщили в пресс-службе министерства транспорта.
«Принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной производителем воздушного судна Embraer», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.
Казахстан ратифицировал данную конвенцию в 1992 году и является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО).