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Казахстан отправит черные ящики разбившегося близ Актау лайнера в Бразилию — Минтранспорта

На месте катастрофы обнаружены два бортовых самописца.

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АЛМАТЫ, 30 дек — Sputnik. Казахстан решил направить бортовые самописцы разбившегося близ Актау самолета Embraer 190 в Бразилию, сообщили в пресс-службе министерства транспорта.

«Принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной производителем воздушного судна Embraer», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.

Казахстан ратифицировал данную конвенцию в 1992 году и является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО).