Еще у одного самолета авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air столкнулся с проблемами в шасси, что вынудило его вернуться в аэропорт вылета.
Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на источники.
Согласно информации, самолет Boeing 737−800, выполнявший рейс 7C101 из Кимпхо в Чеджу, вылетел в 6:37 по местному времени (0:37 мск). Однако вскоре после взлета экипаж обнаружил неисправность шасси и уведомил пассажиров о необходимости возвращения.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета.
Этот инцидент произошел на фоне катастрофы другого самолета той же модели, произошедшей днем ранее. В воскресенье, около 9:07 (3:07 мск), самолет рейса 7C2216 из Бангкока в Муан выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением, после чего начался пожар. На борту находились 181 человек, в том числе 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. По последним данным, трагедия унесла жизни 179 человек.
Ранее стюардесса по фамилии Ли, которая выжила после катастрофы самолёта Boeing 737−800 в аэропорту Муан в Южной Корее, пришла в себя и начала разговаривать.