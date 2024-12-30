Еще у одного самолета авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси

Этот инцидент произошел на фоне катастрофы другого самолета той же модели, произошедшей днем ранее. В воскресенье, около 9:07 (3:07 мск), самолет рейса 7C2216 из Бангкока в Муан выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением, после чего начался пожар. На борту находились 181 человек, в том числе 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. По последним данным, трагедия унесла жизни 179 человек.