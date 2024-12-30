В Южной Корее проверят все Boeing 737−800 после крушения в Муане

В ведомстве на брифинге заявили о намерении провести специальную проверку самолетов данного типа с целью «детального анализа системы технического обслуживания».
«Мы намерены внимательно изучить такие аспекты, как уровень эксплуатации самолетов, записи о проверках и техническом обслуживании до и после полетов, чтобы убедиться в соблюдении всех соответствующих правил», — заявили в министерстве.
В Южной Корее, по данным Авиационной информационной системы технологий (ATIS), различны авиакомпании, в основном лоукостеры, эксплуатируют 101 самолет модели 737−800. Среди них Jeju Air, чей лайнер потерпел крушение, в ее парке 39 таких самолетов самолетов, T'way Air — 27, Jin Air — 19, Eastar Jet — 10, Air Incheon — четыре, Korean Air — два.
В воскресенье, 29 декабря, Boeing 737−800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту, при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. Погибли 179 человек, выжили двое.
Утром 30 декабря еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси, он смог вернуться в аэропорт вылета. Такая же проблема была и у упавшего в Муане борта.