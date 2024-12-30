В Южной Корее проверят все Boeing 737−800 после крушения в Муане

В воскресенье, 29 декабря, Boeing 737−800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту, при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. Погибли 179 человек, выжили двое.