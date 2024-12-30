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Уголовное дело завели после смертельного ДТП в центре Челябинска

Уголовное дело завели после смертельного ДТП в центре Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

«Следственным управлением городского УМВД возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ», — прокомментировали в региональном Главке МВД.

Речь идет о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«Детально будут изучены причины, условия, обстоятельства и детали произошедшего. Назначен ряд автотехнических и судебно-медицинских экспертиз», — добавили в ведомстве.

Напомним, все произошло днем 29 декабря вблизи дома 172 по улице Труда.

Предварительно известно, что 32-летняя женщина не справилась с управлением Lada Granta, допустила занос, выехала на встречную полосу, где столкнулась с двумя Renault.

В результате водитель отечественного автомобиля и ее двое детей с тяжелыми травмами доставлены в медицинское учреждение. Пассажир от полученных травм скончался на месте.

Также пострадала женщина 1983 года рождения, которая находилась в одном из встречных автомобилей.