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В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение, сообщает Национальный центр данных Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 30 дек — Sputnik. В Каспийском море произошло землетрясение, сообщает Национальный центр данных Казахстана.

Это случилось в ночь на 30 декабря.

«30 декабря 2024 года в 01 час. 14 мин. по времени Астаны (29 декабря в 20 час. 14 мин. по Гринвичу) в Каспийском море произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 41.54 градуса северной широты, 49.98 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4. Энергетический класс K=10.9. Глубина h=11 км», — сообщает центр.

Других подробностей пока нет.

Также рано утром 30 декабря в 336 километрах от Алматы произошло землетрясение. Очаг располагался в Китае. Сведений об ощутимости в Казахстане нет.