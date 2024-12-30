АСТАНА, 30 дек — Sputnik. В Каспийском море произошло землетрясение, сообщает Национальный центр данных Казахстана.
Это случилось в ночь на 30 декабря.
«30 декабря 2024 года в 01 час. 14 мин. по времени Астаны (29 декабря в 20 час. 14 мин. по Гринвичу) в Каспийском море произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 41.54 градуса северной широты, 49.98 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4. Энергетический класс K=10.9. Глубина h=11 км», — сообщает центр.
Других подробностей пока нет.
Также рано утром 30 декабря в 336 километрах от Алматы произошло землетрясение. Очаг располагался в Китае. Сведений об ощутимости в Казахстане нет.