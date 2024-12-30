Под Ростовом девушка с сайта знакомств в первое свидание обокрала мужчину

В Шахтах Ростовской области местный житель на одном из сайтов познакомился с девушкой. Он назначил встречу 20-летней горожанке. В тот вечер пара много гуляла, а потом мужчина позвал приятельницу домой. Вскоре в гости к нему приехала и подруга новой знакомой.
Компания веселилась и выпивала спиртное. А на утро мужчина обнаружил, что девушки ушли, а вместе с ними пропали цепочка и 25 тысяч рублей.
Он написал заявление в полицию. Оперативники вычислили, что к краже причастна девушка с сайта.
— Украденное она продала, а деньгами распорядилась по своему усмотрению. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело статье «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.