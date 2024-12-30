Под Ростовом девушка с сайта знакомств в первое свидание обокрала мужчину

В Шахтах Ростовской области местный житель на одном из сайтов познакомился с девушкой. Он назначил встречу 20-летней горожанке. В тот вечер пара много гуляла, а потом мужчина позвал приятельницу домой. Вскоре в гости к нему приехала и подруга новой знакомой.