С пляжей Кубани вывезли 64 тысячи тонн загрязненного грунта

В Краснодарском крае за два дня работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море вывезли с пляжей 29,5 тысяч тонн загрязненного грунта. Это почти половина от общего объема, вывезенного ранее. Завершено обследование 220 км побережья, где выявили участки загрязнения — от мыса Тузла до мыса Панагия. В настоящее время работы по уборке мазута и загрязненного песка продолжаются на территории протяженностью 61 км, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Оперативный штаб Кубани.