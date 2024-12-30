С пляжей Кубани вывезли 64 тысячи тонн загрязненного грунта

В Краснодарском крае за два дня работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море вывезли с пляжей 29,5 тысяч тонн загрязненного грунта. Это почти половина от общего объема, вывезенного ранее. Завершено обследование 220 км побережья, где выявили участки загрязнения — от мыса Тузла до мыса Панагия. В настоящее время работы по уборке мазута и загрязненного песка продолжаются на территории протяженностью 61 км, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Оперативный штаб Кубани.
С начала ликвидации последствий разлива нефтепродуктов собрали и вывезли 63 597 тонн загрязненного грунта. Это результат совместной работы сотрудников МЧС России, местных властей и добровольцев.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, благодаря созданию площадки временного накопления удалось ускорить процесс очистки пляжей.
В воскресенье, 29 декабря, в работе принимали участие более 7,5 тысяч человек и задействовано более 600 единиц техники.
Ранее сообщалось, что глава МЧС России Александр Куренков потребовал ускорения сроков ликвидации последствий разлива топлива в Керченском проливе. Для мониторинга последствий экологической катастрофы подключили космические силы.
— Это долго, до 16 февраля! Не надо тянуть до двух месяцев. Откорректируйте сроки, как это можно ускорить, и доложите результат. Если не хватает людей, средств, специалистов, скажите об этом, — потребовал Куренков.
С 25 на Кубани ввели режим ЧС краевого уровня, из резервного фонда выделили 1,2 млрд рублей, с 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера.