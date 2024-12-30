Ричмонд
+15°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе девочка получила травму во время катания на несанкционированной горке

Это произошло на глазах у родителей.

На улице Заки Валиди, 2 в Уфе 10-летняя девочка получила травма во время катания на несанкционированной горке.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты, родители, проигнорировавшие аншлаги о запрете катания и ограждения, разрешили ребенку кататься на ней. В результате девочка пострадала на глазах у взрослых.

После оказания медицинской помощи ребенка отпустили на амбулаторное лечение.

Специалисты рекомендуют не кататься вне официальных ледовых городков. Склоны, овраги и другие ландшафтные неровности для подобного катания не предназначены.

несчастный случай