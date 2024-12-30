В Уфе девочка получила травму во время катания на несанкционированной горке

На улице Заки Валиди, 2 в Уфе 10-летняя девочка получила травма во время катания на несанкционированной горке.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты, родители, проигнорировавшие аншлаги о запрете катания и ограждения, разрешили ребенку кататься на ней. В результате девочка пострадала на глазах у взрослых.
После оказания медицинской помощи ребенка отпустили на амбулаторное лечение.
Специалисты рекомендуют не кататься вне официальных ледовых городков. Склоны, овраги и другие ландшафтные неровности для подобного катания не предназначены.