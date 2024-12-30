Все случилось за считанные минуты: «Урал» вспыхнул в селе в Башкирии

В МЧС напомнили, что пожары с автомобилями не являются редкостью. По словам сотрудников чрезвычайного ведомства, чтобы свести вероятность возгораний к минимуму, необходимо следить за техническим состоянием транспорта, и в первую очередь уделять внимание проводке и топливной системе.