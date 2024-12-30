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Все случилось за считанные минуты: «Урал» вспыхнул в селе в Башкирии

В Башкирии вспыхнул и сгорел за 6 минут грузовик «Урал».

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 29 декабря, в Хайбуллинском районе Башкирии произошел пожар. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент случился в селе Самарское, вспыхнул и сгорел за шесть минут грузовик «Урал». На место ЧП были направлены огнеборцы МЧС, специалистам удалось оперативно потушить машину. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Дознаватель экстренной службы приступил к выяснению причины произошедшего.

В МЧС напомнили, что пожары с автомобилями не являются редкостью. По словам сотрудников чрезвычайного ведомства, чтобы свести вероятность возгораний к минимуму, необходимо следить за техническим состоянием транспорта, и в первую очередь уделять внимание проводке и топливной системе.

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