Более 50 человек спасли на пожаре на улице Володарского в Иркутске

В Иркутске 29 декабря загорелась квартира на улице Володарского. Как сообщает ИА Виаком со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области, специалисты спасли 53 человека, среди них 14 детей. Их выводили с помощью подъемника и по лестничным маршам.
— Сообщение о пожаре поступило в 16:14. На место прибыли девять единиц техники и 35 работников МЧС. Пожар, охвативший 56 квадратов, потушили в 17:23, — поделились в агентстве.
Бригаде скорой медицинской помощи передали 63-летнюю женщину, она находится под наблюдением врачей. Самостоятельно за помощью к медикам обратились еще четыре человека. Сейчас дознавателями предстоит выяснить причину пожара.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что поиски 48-летнего сибиряка окончены спустя полторы недели в Иркутске. Известно, что перед исчезновением он хотел уехать в командировку. Только вот так он там и не появился.