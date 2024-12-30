В Казахстан экстрадировали из России подозреваемого в убийстве

После отбытия наказания в РФ преступник по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан был экстрадирован на родину и в настоящее время находится в следственном изоляторе, уточнили в пресс-службе. За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, задержанному грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.