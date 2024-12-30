В Москве студент получил обязательные работы за ДТП на самокате в Сокольниках

Как следует из судебных документов, молодой человек признан виновным по ч. 2 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как установил суд, 26 апреля Афанасьев ехал по тротуару на арендованном самокате вместе с несовершеннолетней девушкой и сбил пешехода. Мужчину доставили в больницу, где он умер от полученных травм. Согласно заключению экспертов, у пострадавшего множественные переломы костей черепа, ушибы и кровоизлияния. По показаниям девушки, которая в момент ДТП была вместе с Афанасьевым, молодой человек пытался затормозить, но у него ничего не вышло. В суде она заявила, что виновник ДТП сразу подбежал к пострадавшему, тот еще был в сознании. Тогда же с помощью прохожих молодые люди вызвали скорую. При этом сотрудники полиции во время прибытия на место происшествия зафиксировали, что Афанасьев скрылся, а по итогам экспертизы самокат оказался исправным.