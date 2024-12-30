В Москве студент получил обязательные работы за ДТП на самокате в Сокольниках

«Назначить Афанасьеву Вадиму Львовичу наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, которое в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменить принудительными работами сроком 1 год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», — следует из обвинительного приговора.
Как следует из судебных документов, молодой человек признан виновным по ч. 2 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как установил суд, 26 апреля Афанасьев ехал по тротуару на арендованном самокате вместе с несовершеннолетней девушкой и сбил пешехода. Мужчину доставили в больницу, где он умер от полученных травм. Согласно заключению экспертов, у пострадавшего множественные переломы костей черепа, ушибы и кровоизлияния. По показаниям девушки, которая в момент ДТП была вместе с Афанасьевым, молодой человек пытался затормозить, но у него ничего не вышло. В суде она заявила, что виновник ДТП сразу подбежал к пострадавшему, тот еще был в сознании. Тогда же с помощью прохожих молодые люди вызвали скорую. При этом сотрудники полиции во время прибытия на место происшествия зафиксировали, что Афанасьев скрылся, а по итогам экспертизы самокат оказался исправным.
Помимо ДТП, Афанасьев также признан виновным в вандализме. В июне он разбил валидатор на станции метро «Текстильщики».
В документах при этом уточняется, что молодой человек полностью признал вину по обоим эпизодам, раскаялся в содеянном и добровольно оплатил ущерб за порчу валидатора.
Как отмечается в документах, при избрании наказания суд учитывал смягчающие обстоятельства. В том числе тот факт, что семья Афанасьева находится на его иждивении, молодой человек материально помогает родственникам, в частности участвует в содержании и воспитании младшей сестры.
Молодой человек с наказанием согласился и не стал обжаловать приговор, который вступил в законную силу.