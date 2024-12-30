В Минске трое рабочих хотели украсть с завода 187 кг лома меди под видеокамерами

В сообщении говорится, что трое граждан 34, 42 и 45 лет (двое работают на одном из минских заводов, а подельник — водителем в частной компании) договорились о совершении кражи из литейного цеха. Сказано, что фигуранты загрузили в автомобиль 187,3 килограмма лома и 36 пар рабочих рукавиц. Речь идет про общую сумму 1 012,87 рублей.