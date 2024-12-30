В Минске трое рабочих хотели украсть с завода 187 кг лома меди под видеокамерами. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости» в пресс-службе прокуратуры Партизанского района.
В сообщении говорится, что трое граждан 34, 42 и 45 лет (двое работают на одном из минских заводов, а подельник — водителем в частной компании) договорились о совершении кражи из литейного цеха. Сказано, что фигуранты загрузили в автомобиль 187,3 килограмма лома и 36 пар рабочих рукавиц. Речь идет про общую сумму 1 012,87 рублей.
Уточняется, что преступный план реализовать не получилось из-за того, что руководство завода включило установленное видеонаблюдение для проверки и с интересом наблюдало за происходящим. Фигуранты были задержаны с поличным. В отношении них завели уголовное дело.
Заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук отметил, что мужчинам было предъявлено обвинение в покушении на тайное похищение (кражу), совершенное группой лиц, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам по части 1 статьи 14 Уголовного кодекса и части 2 статьи 205 УК.
Представитель прокуратуры обратил внимание на то, что все трое полностью признали вину, раскаялись в содеянном.
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