Два самолета едва не столкнулись в аэропорту

По данным источника, инцидент произошел около 16.20 27 декабря (7.20 по московскому времени 28 декабря). Один из самолетов, выполнявший чартерный рейс, и перевозивший мужскую баскетбольную команду из университета штата Вашингтон, приземлился в воздушной гавани и двигался по взлетно-посадочной полосе (ВПП). В это время влезал другой борт, выполнявший коммерческий рейс в Атланту.