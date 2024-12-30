Два самолета едва не столкнулись в аэропорту Лос-Анжелеса США. Видео инцидента опубликовал телеканал NBC News.
По данным источника, инцидент произошел около 16.20 27 декабря (7.20 по московскому времени 28 декабря). Один из самолетов, выполнявший чартерный рейс, и перевозивший мужскую баскетбольную команду из университета штата Вашингтон, приземлился в воздушной гавани и двигался по взлетно-посадочной полосе (ВПП). В это время влезал другой борт, выполнявший коммерческий рейс в Атланту.
Телеканал сообщил, что диспетчеры дали указание первому лайнеру не пересекать ВПП, но он, предположительно, не остановился в нужном месте. Авиадиспетчеру несколько раз пришлось крикнуть «Стоп!».
Сообщается, что данный инцидент расследует Федеральное управление гражданской авиации США.
Ранее несколько самолетов совершили аварийные посадки — в Южной Корее и Норвегии. В первом случае причиной данного решения стала неисправность шасси, во втором — отказ гидравлической системы воздушного судна.