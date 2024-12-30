В Самарской области четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

По предварительным данным МВД, в 2.05 мск водитель автомобиля Lada Vesta 1977 года рождения, двигаясь по федеральной трассе М-5 «Урал» в Исаклинском районе, столкнулась с автобусом Yutong, не предоставив ему преимущественного права проезда.