Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти миллион рублей похитили у свердловчанки лжеэнергетики

55-летняя жительница Первоуральска лишилась 980 тысяч рублей, которые у нее похитили мошенники, представившиеся сотрудниками «Энергосбыта».

Об этом сообщили в ОМВД России «Первоуральский».

Женщине позвонила неизвестная, которая заявила, что необходимо проверить электрические счетчики. Пострадавшая согласилась и продиктовала коды, которые ей поступили в смс-сообщении.

Далее жительница Первоуральска совершила действия, о которых ее просила мошенница. После этого потерпевшая лишилась 980 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

«МК-Урал» ранее писал, что 16 декабря Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал виновными Данила Пономарева, Эльнару Абзалову и Елизавету Овчинникову.

В суде было доказано, что трое осужденных били 19-летнего потерпевшего, требуя от него денежные средства. Прижигали ему руки сигаретой, унижали его, устроили пожар в его квартире. Молодой человек совершил погиб 7 мая 2021 году на улице Бакинских Комиссаров.