Почти миллион рублей похитили у свердловчанки лжеэнергетики

Об этом сообщили в ОМВД России «Первоуральский».
Женщине позвонила неизвестная, которая заявила, что необходимо проверить электрические счетчики. Пострадавшая согласилась и продиктовала коды, которые ей поступили в смс-сообщении.
Далее жительница Первоуральска совершила действия, о которых ее просила мошенница. После этого потерпевшая лишилась 980 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).
«МК-Урал» ранее писал, что 16 декабря Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал виновными Данила Пономарева, Эльнару Абзалову и Елизавету Овчинникову.
В суде было доказано, что трое осужденных били 19-летнего потерпевшего, требуя от него денежные средства. Прижигали ему руки сигаретой, унижали его, устроили пожар в его квартире. Молодой человек совершил погиб 7 мая 2021 году на улице Бакинских Комиссаров.