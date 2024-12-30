Почти миллион рублей похитили у свердловчанки лжеэнергетики

В суде было доказано, что трое осужденных били 19-летнего потерпевшего, требуя от него денежные средства. Прижигали ему руки сигаретой, унижали его, устроили пожар в его квартире. Молодой человек совершил погиб 7 мая 2021 году на улице Бакинских Комиссаров.