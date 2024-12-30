Под Ростовом из-за буржуйки сгорел дом молодой семьи

В хуторе Русский Колодец Ростовской области произошло ЧП. В частном доме из-за перекала печки «буржуйки» загорелся потолок. Пламя быстро охватило флигель. В это время семья крепко спала. Их разбудил сигнал пожарного извещателя. Супруги с 3-летним ребенком успели выбежать из дома и спастись.