Под Ростовом из-за буржуйки сгорел дом молодой семьи

В хуторе Русский Колодец Ростовской области произошло ЧП. В частном доме из-за перекала печки «буржуйки» загорелся потолок. Пламя быстро охватило флигель. В это время семья крепко спала. Их разбудил сигнал пожарного извещателя. Супруги с 3-летним ребенком успели выбежать из дома и спастись.
Строение сгорело полностью. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
— Пламя потушили 12 спасателей. На месте работали три спецмашины, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Ранее мы сообщали, что в Батайске вместе с машинами сгорела СТО. Причина пожара — короткое замыкание. Площадь возгорания составили 300 квадратных метров.