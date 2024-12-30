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Под Ростовом из-за буржуйки сгорел дом молодой семьи

Под Ростовом супруги и трехлетний ребенок остались без крыши над головой.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Русский Колодец Ростовской области произошло ЧП. В частном доме из-за перекала печки «буржуйки» загорелся потолок. Пламя быстро охватило флигель. В это время семья крепко спала. Их разбудил сигнал пожарного извещателя. Супруги с 3-летним ребенком успели выбежать из дома и спастись.

Строение сгорело полностью. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

— Пламя потушили 12 спасателей. На месте работали три спецмашины, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что в Батайске вместе с машинами сгорела СТО. Причина пожара — короткое замыкание. Площадь возгорания составили 300 квадратных метров.